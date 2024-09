Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing ήταν ο πρωταγωνιστής στον Αγώνα Σπριντ του MotoGP στο Μιζάνο, κάνοντας την τέλεια εμφάνιση.

Ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Αγίου Μαρίνου ήταν ένας μονόλογος για τον Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing. O Ισπανός αναβάτης έκανε την τέλεια εκκίνηση κερδίζοντας την πρωτοπορία πριν την πρώτη στροφή, ήταν ανίκητος στους 13 γύρους που ακολούθησαν και έφτασε στη νίκη νούμερο 14 σε σπριντ στο MotoGP.

Δεύτερος τερμάτισε τον αγώνα ο Πέκο Μπανάια, ο οποίος δεν μπόρεσε να διατηρήσει την πρωτοπορία έπειτα από την εντυπωσιακή pole position που κατέκτησε. Με το αποτέλεσμα αυτό, έχασε άλλους τρεις βαθμούς στη μάχη του τίτλου και η διαφορά του από τον Μαρτίν είναι πλέον 26 βαθμοί.

Στην 3η θέση τερμάτισε ο Φράνκο Μορμπιντέλι. Ο Ιταλός της Pramac Racing έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, πάλεψε σκληρά και κατέκτησε το πρώτο του βάθρο σε Αγώνα Σπριντ στο MotoGP.

Ο Αγώνας Σπριντ

Στην εκκίνηση ο Μαρτίν έκανε την τέλεια εκκίνηση και κατά το φρενάρισμα στη στροφή 1 ήταν ήδη στην πρωτοπορία μπροστά από τον poleman, Μπανάια. Ο Μπεζέκι είχε κακή εκκίνηση και έπεσε 8ος, μπροστά από τον Μ. Μάρκεθ.

Ο Μαρτίν προσπάθησε να ανοίξει τη διαφοά, όμως ο Μπανάια δεν τον άφηνε και έμεινε σε απόσταση βολής. Από κοντά ήταν και ο Μορμπιντέλι, ο οποίος ήταν έτοιμος να εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε λάθος των δύο αναβατών μπροστά του. Πτώση είχε ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46.

Στον 4ο γύρο του Αγώνα Σπριντ οι τρεις πρωτοπόροι είχαν ανοίξει τη διαφορά από τον ανταγωνισμό, με τον Μπαστιανίνι να είναι πλέον 4ος. Ο Μπεζέκι έγινε ο δεύτερος αναβάτης που είχε πτώση στον αγώνα, ενώ η μάχη ανάμεσα στους Ακόστα και Μπίντερ είχε… ανάψει. Ο Ισπανός προσπέρασε τον Νοτιοαφρικανό και ήταν πλέον 5ος. Ο Μαρκ Μάρκεθ είχε κολλήσει στην 8η θέση και προσπαθούσε να προσπεράσει τον Μίλερ.

Οι προειδοποιήσεις για παραβίαση ορίων πίστας είχαν γεμίσει τον πίνακα της κατάταξης. Στον 7ο γύρο, οι 6 από τους 9 πρώτους ήταν στο όριο των ποινών. Την ίδια στιγμή, οι Μαρτίν και Μπανάια άνοιγαν τη διαφορά από τον τρίτλο Μορμπιντέλι, ο οποίος είχε τον Μπαστιανίνι στο 1 δευτερόλεπτο μακριά.

Στον 9ο γύρο ο Μαρτίν είχε φτάσει τη διαφορά στο μισό δευτερόλεπτο από τον Μπανάια, ενώ ο Μάρκεθ είχε σκαρφαλώσει στην 6η θέση έπειτα από προσπέρασμα που έκανε σε Μπίντερ και Μίλερ. Τα πράγματα είχαν σταθεροποιηθεί και στη μάχη για την τελευταία θέση του βάθρου, με τον Μπαστιανίνι να είναι ακόμη ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον Μορμπιντέλι. Οι αναβάτες που έχαναν ρυθμό ήταν της εργοστασιακής KTM, με τον Μίλερ να έχει κολλημένο πίσω του τον Κουαρταραρό για την 8η θέση.

Με δύο γύρους να απομένουν η διαφορά στην κορυφή ήταν στα οκτώ δέκατα του δευτερολέπτου ανάμεσα σε Μαρτίν και Μπανάια. Πίσω τους, ο Μπαστιανίνι εξαπέλυσε μία τελευταία επίθεση στον Μορμπιντέλι και η διαφορά τους ήταν στα τρία δέκατα του δευτερολέπτου.

Μπαίνοντας στον τελευταίο γύρο η μάχη για την 3η θέση ήταν ανοικτή, ενώ ο Μ. Μάρκεθ είχε κολλήσει πίσω από τον Ακόστα για την 5η θέση. Στη στροφή 8 ο Μπαστιανίνι «βούτηξε» στην εσωτερική του Μορμπιντέλι, αλλά δεν κατάφερε να τον προσπεράσει.

Αυτός που δεν ενοχλήθηκε ποτέ ήταν ο Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος με μαεστρικό τρόπο κέρδισε τον Αγώνα Σπριντ στο Μιζάνο και χάλασε το «πάρτι» των Ιταλών. Στη 2η θέση τερμάτισε ο Μπανάια και τρίτος ήταν ο Μορμπιντέλι στην καλύτερη εμφάνισή του σε σπριντ.

Ακολούθησαν στη βαθμολογούμενη 9άδα οι Μπαστιανίνι, Μ. Μάρκεθ, Ακόστα, Μπίντερ, Μίλερ και Κουαρταραρό.

Ο κυρίως αγώνας της Κυριακής στο Μιζάνο είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα Αγώνα Σπριντ Grand Prix Αγίου Μαρίνου

Φωτογραφίες: Michelin