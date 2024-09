Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP, στην πίστα του Μιζάνο.

Το Grand Prix Αγίου Μαρίνου, το δέκατο-τρίτο στη φετινή σεζόν του MotoGP, ξεκίνησε με το FP1 διάρκειας 45 λεπτών στην ηλιόλουστη πίστα του Μιζάνο. Οι αναβάτες βγήκαν στη διαδρομή των 4,2 χιλιομέτρων ώστε να πάρουν μια πρώτη… γεύση από τις συνθήκες οι οποίες ήταν καλύτερες από αυτές της Αραγκόν πριν από μία εβδομάδα.

Ταχύτερος μετά το FP1 ήταν ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing. O Ισπανός αναβάτης 10 λεπτά πριν το τέλος της διαδικασίας σημείωσε το 1:31,707 και πήρε την 1η θέση ξεκινώντας το αγωνιστικό τριήμερο με τον καλύτερο τρόπο. Δεύτερος στην κατάταξη ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ της Gresini Racing, o οποίος βρήκε από νωρίς έναν εντυπωσιακό ρυθμό. Η διαφορά του από τον Μαρτίν ήταν μόλις 37 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Last year's Misano Maestro tops FP1! 🔥 @88jorgemartin leads @marcmarquez93 and @polespargaro 💨 #SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/jV547joBZL

Στην 3η θέση ήταν ο Πολ Εσπαργκαρό, ο οποίος κάνει wildcard συμμετοχή με την KTM και ήταν εξαιρετικός στα πρώτα 45 λεπτά του GP Αγίου Μαρίνου. Στην 4η θέση ήταν ο Φράνκο Μορμπιντέλι, ενώ στην 5η θέση βρέθηκε ο εντυπωσιακός Φάμπιο Κουαρταραρό. Ο Γάλλος ήταν μόλις δύο δέκατα του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή της κατάταξης.

Looking great out there, @FabioQ20! ⏱️⏱️



The Frenchman goes 2nd! 💪#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/GSJEY8Ir4H