Ο οδηγός της McLaren μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα της Formula 1, όμως η ταχύτητα και η σταθερότητά του δείχνουν το ταλέντο του.

Η ευρωπαϊκή περιοδεία της Formula 1 ολοκληρώθηκε για το 2024. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ αφήνει πίσω του τη Γηραιά Ήπειρο και κατευθύνεται προς την Ασία και την Αμερική για τους εναπομείναντες 8 αγώνες της χρονιάς.

Φέτος πραγματοποιήθηκαν 9 αγώνες επί ευρωπαϊκού εδάφους, με τον πρώτο να είναι στην Ίμολα της Ιταλίας και τον τελευταίο στη Μόντσα (πάλι) της Ιταλίας. Συνολικά αναδείχθηκαν νικητές 6 οδηγοί, δείχνοντας το πόσο ανταγωνιστική είναι η Formula 1 στο 2024 και πώς κάποια μονοθέσια βολεύονται περισσότερο από άλλα σε κάποιες πίστες. Οι μόνοι οδηγοί που σημείωσαν δύο νίκες ήταν οι Μαξ Φερστάπεν (Ίμολα, Ισπανία) και Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία, Βέλγιο).

Welcome to the fold Charles Leclerc 🏆🏆



We've had four multiple Grand Prix winners this season... So far 👀 #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/UoN21NRz9M — Formula 1 (@F1) September 4, 2024

Ο οδηγός που σημείωσε τους περισσότερους βαθμούς στους 9 αγώνες που έγιναν στην Ευρώπη ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι. Ο Αυστραλός της McLaren, ο οποίος κέρδισε στην Ουγγαρία σκόραρε συνολικά 146 βαθμούς, έχοντας πέρα από ταχύτητα πολύ σταθερό ρυθμό. Δεύτερος στη σχετική λίστα είναι ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος πήρε 142 βαθμούς με εξαιρετικές εμφανίσεις.

George juuust gets the jump... but it's Charles who makes the gains ⬆️



Onboard an epic start to the Italian Grand Prix 🇮🇹#F1 #ItalianGP @awscloud #F1Insights pic.twitter.com/v3z2RIfjEE — Formula 1 (@F1) September 2, 2024

Ο Λάντο Νόρις βρίσκεται στην 3η θέση με 140 βαθμούς, 6 λιγότερους από τον teammate του. Ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος κατέκτησε δύο νίκες και εκμεταλλεύτηκε τη βελτίωση της Mercedes W15 για να σημειώσει 124 βαθμούς. Αυτό τον έφερε μπροστά από τους δύο οδηγούς της Scuderia Ferrari, με τον Σαρλ Λεκλέρ να είναι στους 119 και τον Κάρλος Σάινθ στους 101.

Σε διψήφιο αριθμό πόντων βρίσκονται οι Τζορτζ Ράσελ της Mercedes και Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing. O Βρετανός έχει 76 βαθμούς και ο Μεξικανός 40 βαθμούς.

We've wrapped up racing in Europe for 2024 🇪🇺



Are you surprised to see Oscar Piastri as the leading scorer on the continent? 🔝#F1 pic.twitter.com/H1y7QT3K24 — Formula 1 (@F1) September 5, 2024

Από τα 8 Grand Prix που απομένουν, τα 4 είναι στην Ασία (Αζερμπαϊτζάν, Σιγκαπούρη, Κατάρ και Άμπου Ντάμπι) και τα υπόλοιπα 4 στην Αμερική (Τέξας, Μεξικό, Βραζιλία και Λας Βέγκας).

Φωτογραφίες: McLarenF1/X