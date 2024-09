Πέρασαν ήδη 21 χρόνια από την απίστευτη νίκη του Εσθονού στον εθνικό μας αγώνα, στο τιμόνι του Ford Focus.

Στο Ράλλυ Ακρόπολις έχουν γραφτεί ορισμένες απίστευτες ιστορίες. Όπως αυτή με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Μάρτιν το 2003. Την προηγούμενη χρονιά ο Εσθονός είχε προβάδισμα 50 δευτερολέπτων μετά το πρώτο σκέλος του αγώνα. Όμως ένα κλατάρισμα το Σάββατο στην Ελάτεια του κόστισε πάνω από τρία λεπτά και τη νίκη, που κατέληξε στα χέρια του Κόλιν ΜακΡέι.

Το 2003 ο Μάρτιν είχε ένα ακόμα απρόοπτο στην Ελάτεια. Αυτή τη φορά, σε ένα πέρασμα από νερό το καπό του Ford Focus άνοιξε και έκρυψε σχεδόν όλο το παρμπρίζ! Ο Εσθονός έβλεπε από το μικρό άνοιγμα για περίπου 20 χιλιόμετρα. «Η ορατότητα δεν ήταν καλή, όμως το χειρότερο ήταν ότι το καπό έκλεινε την εισαγωγή αέρα στην οροφή. Η ζέστη στο εσωτερικό ήταν απίστευτη», είχε δηλώσει ο Μάρτιν. Τελικά ο Μάρτιν έφθασε στη νίκη, που ήταν πρώτη στην καριέρα του στο WRC.

There was no stopping Markko Märtin & Beef on their way to victory in 2003 👀#WRC | #AcropolisRally 🇬🇷 pic.twitter.com/9KlCPtuTyG