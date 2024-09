Στη βρετανική ομάδα πιστεύουν πως δεν είναι εύκολη η διαχείριση δύο ισάξιων οδηγών, οι οποίοι στο μυαλό τους έχουν μόνο τις νίκες στη Formula 1.

H υπερβολική σιγουριά της McLaren Racing ενδέχεται να της κόστισε τη νίκη στο Grand Prix Ιταλίας. Η βρετανική ομάδα ξεκίνησε από τις θέσεις 1 και 2 όμως δεν κατάφερε να τις διατηρήσει μέχρι το τέλος του αγώνα.

Οι Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις ακολούθησαν στρατηγική δύο pit-stop και δεν κατάφεραν να κερδίσουν τον Σαρλ Λεκλέρ που έκανε μία στάση για αλλαγή ελαστικών και αναδείχθηκε νικητής. Η διαχείριση του αγώνα της McLaren έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις, καθώς έχασε την ευκαιρία και επέλεξε να μην βοηθήσει τον Λάντο Νόρις να μειώσει τη διαφορά στο πρωτάθλημα οδηγών από τον Μαξ Φερστάπεν.

Μετά το τέλος του αγώνα στη Μόντσα, ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν ρωτήθηκε γιατί δεν έχουν επιβληθεί ακόμη team orders εντός της ομάδας για να βοηθηθεί ο Νόρις: Ο Αμερικανός απάντησε: «Είναι αμφότεροι δύο οδηγοί που θέλουν να κερδίζουν. Πάντα πιστεύαμε πως η McLaren έχει δύο "νούμερο ένα οδηγούς". Έτσι ήταν πάντα η φιλοσοφία της McLaren και είναι δύσκολο να το ελέγξεις αυτό. Το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν με τους Σένα και Προστ».

