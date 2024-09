Η Toyota Gazoo Racing έκανε τις τελευταίες της προετοιμασίες για το «Ράλλυ των Θεών», με τον Γάλλο πολυπρωταθλητή να περιμένει με ιδιαίτερη ανυπομονησία να ριχτεί στη μάχη της νίκης.

Με στόχο τη νίκη έρχεται στη χώρα μας η Toyota για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στις 5 με 8 Σεπτεμβρίου. Η χώρα μας φιλοξενεί τον δέκατο αγώνα του WRC στο 2024 και υπόσχεται μοναδικές μάχες, δράμα και θέαμα.

Το «Ράλλυ των Θεών» είναι ένας από τους πιο κρίσιμους αγώνες του προγράμματος, με το βαθμό δυσκολίας να βάζει δύσκολα στα κορυφαία πληρώματα του πλανήτη. Το αποτέλεσμα του αγώνα δεν αποκλείεται μάλιστα να αλλάξει τα δεδομένα στη μάχη του τίτλου ανάμεσα σε Toyota και Hyundai.

Ο πολυπρωταθλητής του WRC, Σεμπαστιέν Οζιέ, μίλησε για τον αγώνα στην Ελλάδα και το στόχο που έχει, ο οποίος δεν είναι άλλος από τη νίκη: «Το Ράλλυ Ακρόπολις είναι ένα από τα πιο θρυλικά events στην ιστορία του σπορ και απολαμβάνω την Ελλάδα. Πάντα ήταν στα σχέδιά μου μαζί με την ομάδα να αγωνιστώ εδώ και φέτος. Πρόκειται για έναν αγώνα που κέρδισα μία φορά πολύ νωρίς στην καριέρα μου κι έπειτα δεν ήταν στο αγωνιστικό πρόγραμμα για πολλά χρόνια. Οπότε θα ήταν πολύ ωραίο να κατακτήσω ακόμα μία νίκη στο Ακρόπολις. Πέρυσι ήμασταν στην πρωτοπορία όμως ήμασταν άτυχοι λόγω των συνθηκών».

Από τη μεριά του ο Έλφιν Έβανς στοχεύει κι εκείνος σε ένα καλό αποτέλεσμα ώστε να ξαναμπεί στη μάχη του τίτλου: «Το Ράλλυ Ακρόπολις είναι ένας αγώνας με πολύ δύσκολες συνθήκες και παρ’ όλα αυτά ο ρυθμός είναι πολύ υψηλός. Η εβδομάδα θα έχει μεγάλη διάρκεια και οι ημέρες μπορεί να είναι ατελείωτες οπότε στο παιχνίδι μπαίνει το στοιχείο της αντοχής, ενώ υπάρχει η πιθανότητα να είναι πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες. Πέρυσι παρά τη ζημιά που είχαμε τερματίσαμε στο βάθρο. Ως συνήθως θα τα δώσουμε όλα για να είμαστε όσο ψηλότερα γίνεται. Η θέση εκκίνησής μας στην Ελλάδα θα είναι η καλύτερη από κάθε άλλο χωμάτινο αγώνα, οπότε πρέπει να το εκμεταλλευτούμε».

