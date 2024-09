Το συμβάν που βίωσε το πλήρωμα της Subaru το 2002, είναι ένα από τα... απίστευτα που έχουν συμβεί στον εθνικό μας αγώνα.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις είναι συνώνυμο της πέτρας, της ζέστης και των απρόοπτων. Όπως αυτό που βίωσε ο Πέτερ Σόλμπεργκ στον αγώνα του 2002. Ο Νορβηγός, ένας από τους πιο εντυπωσιακούς οδηγούς στην ιστορία του WRC, πήγαινε τέρμα γκάζι με το Subaru Impreza όταν αντιλήφθηκε πως το τιμόνι του άρχισε να «χαλαρώνει» επικίνδυνα.

