Ο Ισπανός οδηγός της Scuderia Ferrari θέλει να συνδυάσει τα γενέθλιά του με νίκη στην Μόντσα.

Στην τέταρτη δεκαετία της ζωής του μπήκε ο Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός οδηγός έγινε 30 ετών την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2024 και γιόρτασε τα γενέθλιά του στην Μόντσα.

Εκατοντάδες οπαδοί της Scuderia Ferrari συγκεντρώθηκαν από νωρίς στην πίστα όπου θα διεξαχθεί το Grand Prix Ιταλίας, για να ευχηθούν χρόνια πολλά στον Σάινθ, σε κάθε γλώσσα.

Μάλιστα κάποιοι έφεραν και κεράκια, τα οποία έσβησε ο 30χρονος - πλέον - οδηγός της Ferrari.

«Γ@@@@ γέρασα», ανέφερε ο Κάρλος καθώς συνειδητοποίησε ότι έγινε 30 ετών.

Photo Credits: Scuderia Ferrari/X