Μία απίστευτη φωτογραφία από το Grand Prix Ιταλίας πριν από 6 χρόνια, απαθανάτισε την πρώτη συνάντηση του Λιούις Χάμιλτον με τον Κίμι Αντονέλι.

Στο Grand Prix Ιταλίας, τον αγώνα της πατρίδας του, έμαθε ο Κίμι Αντονέλι ότι θα αποτελεί επίσημο οδηγό της Mercedes-AMG F1 από το 2025. Η γερμανική ομάδα βρήκε στο πρόσωπο του 18χρονου Ιταλού το διάδοχο του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον.

Οι δυο τους είχαν συναντηθεί για πρώτη φορά στην Μόντσα στις 2 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα διεξαγωγής του Grand Prix Ιταλίας. Τότε ο Αντονέλι είχε μόλις συμπληρώσει το 12ο έτος του και ήταν ένα από τα grid kids της πίστας. Μετά από 6 χρόνια, στο ίδιο μέρος έμελλε ο Χάμιλτον να μάθει ότι εκείνο το μικρό αγόρι θα πάρει τη θέση του στο μονοθέσιο της Mercedes, στο οποίο κάθισε επί 12 συναπτά έτη!

Τότε ο Αντονέλι δεν είχε μπει καν στο πρόγραμμα junior οδηγών της Mercedes, στο οποίο εισήλθε το 2019. Η πορεία τον έφερε ως τη Formula 2 φέτος, όπου μετρά δύο νίκες με την Prema Racing.

Always meant to be. ❤️ #F1 pic.twitter.com/KZOvW5Sds3

Στο μήνυμά του προς τον Αντονέλι, ο Λιούις Χάμιλτον ανέφερε: «Συγχαρητήρια Κίμι. Δεν έχω αμφιβολία ότι μαζί με τον Ράσελ θα προσφέρετε πολλά στην ομάδα την επόμενη χρονιά».

From the greatest Mercedes racing driver of them all, to the newest 🤝 pic.twitter.com/wTVPBEHc6J