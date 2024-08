Οι δύο οδηγοί της Scuderia Ferrari θα ντυθούν στα μαύρα στον αγώνα της Formula 1 στη Μόντσα, που θα γίνει μπροστά σε χιλιάδες τιφόζι.

Κάθε χρόνο το Ιταλικό Grand Prix αναμένεται με αγωνία από τις ομάδες, τους οδηγούς και τους φίλους της Formula 1. Οι φίλοι της Scuderia Ferrari περιμένουν το αγωνιστικό τριήμερο με ακόμα μεγαλύτερη ανυπομονησία, καθώς πρόκειται για τον εντός έδρας αγώνα τους στον οποίο θαυμάζουν από κοντά τα ιταλικά μονοθέσια.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Ferrari αναμένεται να παρουσιαστεί στη θρυλική Μόντσα με διαφορετικές εμφανίσεις, ειδικά για αυτόν τον αγώνα. Τα τελευταία χρόνια οι Ιταλοί μάς συνηθίζουν σε ειδικούς χρωματισμούς τόσο στις στολές των οδηγών όσο και στο μονοθέσιο.

Home race, new threads ⚫️🟡 Say hello to our #ItalianGP race suits 🤩 pic.twitter.com/OSvn9vH198

Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση στο Grand Prix Ιταλίας, η Ferrari παρουσίασε τα χρώματα στο ρουχισμό και στις αγωνιστικές στολές των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ. Φέτος το μαύρο κυριαρχεί με το κίτρινο να έχει μια διακριτική παρουσία, ενώ «λάμπει» δια της απουσίας του το κόκκινο. Το μαύρο αντιπροσωπεύει το χρώμα του ανθρακονήματος, το υλικό από το οποίο κατασκευάζεται η πλειονότητα των εξαρτημάτων ενός μονοθεσίου όπως το σασί και το αμάξωμα.

Οι Λεκλέρ και Σάινθ θα γίνουν οι «Men in Black» στη Μόντσα και ευελπιστούν πως η αλλαγή αυτή θα τους βοηθήσει να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Ήδη γνωρίζουμε πως η ιταλική ομάδα θα έχει ένα σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων στην Ιταλία, με το οποίο θέλουν να πλησιάσουν την κορυφή.

“Pretty much all of our car nowadays is full of carbon fibre.”



Head over to our YouTube channel to unlock our full carbon firer story ahead of this weekend's #ItalianGP ⚫️