Τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιμέτωπα με δασμούς 100% στον Καναδά

Ο Καναδάς σκληραίνει τη στάση του απέναντι στην Κίνα, ακολουθώντας το παράδειγμα των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Ο Καναδάς ανακοίνωσε την επιβολή δασμών 100% στα ηλεκτρικά οχήματα (EV) που παράγονται στην Κίνα, ακολουθώντας τις αντίστοιχες αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια προστασίας της εγχώριας αγοράς και της διασφάλισης του ανταγωνισμού στην αναδυόμενη βιομηχανία της ηλεκτροκίνησης.

Παράλληλα, η κυβέρνηση του Καναδά σχεδιάζει να επιβάλει δασμό 25% στις εισαγωγές κινεζικού χάλυβα και αλουμινίου, αυξάνοντας την ένταση στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Καναδάς και οι δυτικοί του σύμμαχοι κατηγορούν την Κίνα για επιδοτήσεις που δίνουν αθέμιτο πλεονέκτημα στους κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων της στην παγκόσμια αγορά.

«Προωθούμε την αναμόρφωση της καναδικής αυτοκινητοβιομηχανίας ώστε να πρωτοστατήσει στην παραγωγή των οχημάτων του μέλλοντος, ενώ χώρες όπως η Κίνα επιλέγουν να αποκτήσουν πλεονέκτημα στην αγορά με αθέμιτους τρόπους», ανέφερε ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.

