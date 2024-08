Η αμερικανική ομάδα της Formula 1 βρέθηκε σε μία πολύ άβολη θέση κατά τη διάρκεια του Grand Prix Ολλανδίας λόγω δικαστικής διαμάχης με πρώην χορηγό της.

Τους τελευταίους μήνες, η ομάδα της Haas βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη με την Uralkali, η οποία ήταν πρώην χορηγός της και συμφερόντων Ντμίτρι Μαζέπιν. Η ρωσική εταιρεία συνεργαζόταν με την αμερικανική ομάδα λόγω του Νικίτα Μαζέπιν, ο οποίος ήταν βασικός οδηγός της Haas από το 2021.

Πριν ξεκινήσει η σεζόν του 2022, η Haas διέκοψε τη συνεργασία της με την Uralkali και με τον Μαζέπιν λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ωστόσο ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων της χορηγίας είχαν ήδη περάσει στα χέρια της Haas, κάτι το οποίο δεν άρεσε στην Uralkali, η οποία προσέφυγε στα δικαστήρια.

Η έκβαση της διαμάχης είχε ως νικήτρια τη ρωσική εταιρεία η οποία ζητούσε πίσω τα χρήματα που είχε δώσει στη Haas πριν την έναρξη της σεζόν του 2022. Στο περιθώριο του Grand Prix Ολλανδίας που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 23-25 Αυγούστου έληγε η προθεσμία ώστε να γίνει η επιστροφή των χρημάτων από πλευράς Haas.

Αυτό δεν είχε συμβεί με αποτέλεσμα δικαστικοί επιμελητές να βρεθούν στο Ζάντβορτ ώστε να κατασχέσουν όλο τον εξοπλισμό της Haas, συμπεριλαμβανομένων των μονοθεσίων. Η αμερικανική ομάδα επέμενε πως είχε γίνει η πληρωμή και επιπλοκές στη μεταφορά των χρημάτων καθυστερούσαν τη διαδικασία.

We gave it everything and just miss out on the points 🇳🇱🏁



A huge stint from Nico on the hards and some awesome teamwork from Kevin sees us finish P11 & P18 👏#HaasF1 #F1 #DutchGP pic.twitter.com/AeDDqlwval