Η Formula 1 επιστρέφει στην απαιτητική πίστα του Ζάντβορτ, με τον Μαξ Φερστάπεν να αγωνίζεται μπροστά στο κοινό του.

Το Grand Prix Ολλανδίας στο Ζάντβορτεπιστρέφει αυτό το τριήμερο και υπόσχεται μοναδικό θέαμα. Η πίστα, γνωστή για τις απαιτητικές στροφές και την ιδιαίτερη διαμόρφωση της, αποτελεί πρόκληση για τις ομάδες καθώς η Formula 1 επιστρέφει από το καλοκαιρινό της διάλειμμα. Ο Μαξ Φερστάπεν, με την υποστήριξη των θερμών Ολλανδών φιλάθλων, θέλει να διατηρήσει την κυριαρχία του, ενώ η McLaren, η Mercedes, η Ferrari και οι υπόλοιπες ομάδες θα επιχειρήσουν να ανατρέψουν το προβάδισμά του.

Since the Dutch Grand Prix returned to the calendar in 2021, Max Verstappen has won the race from pole position every time 🇳🇱 Will mighty Max keep his perfect record intact this weekend? 👀 #F1 #DutchGP pic.twitter.com/JLOsjumrQa

Το Ολλανδικό GP και η πίστα του Ζάντβορτ επανήλθαν στο αγωνιστικό πρόγραμμα της F1 το 2021, έπεται από απουσία πολλών ετών. Η πίστα έχει μήκος 4,259 χιλιόμετρα, είναι δηλαδή μία από τις μικρότερες στο καλεντάρι, και ο αγώνας της Κυριακής θα έχει διάρκεια 72 γύρων.

O επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, η Pirelli, θα φέρει στην Ολλανδία τις τρεις πιο σκληρές γόμες της γκάμας της, δηλαδή τις C1 (σκληρή), C2 (μεσαία) και C3 (μαλακή).

Formula 1 is back in action this week in Zandvoort, a track that presents one of the most complicated challenges of the season. Here is our preview 👇#F1 #DutchGP pic.twitter.com/3LXOfaToTF