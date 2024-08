H αυστριακή ομάδα δεν πιέζεται μόνο από τη συνεχή βελτίωση των βασικών της αντιπάλων, αλλά και από τον τρεις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή.

Στο δεύτερο μισό της φετινή σεζόν της Formula 1 η Red Bull Racing έχει μια πολύ δύσκολη αποστολή, να διατηρήσει τον τίτλο στα πρωταθλήματα οδηγών και κατασκευαστών. Η αυστριακή ομάδα έχει χάσει το αγωνιστικό πλεονέκτημα από την αρχή της σεζόν και πλέον δυσκολεύεται ακόμα και να διεκδικήσει νίκες.

Ο Μαξ Φερστάπεν μπορεί να μετρά 7 νίκες σε 14 αγώνες, ωστόσο έχει να ανέβει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου από την Ισπανία. Ο Ολλανδός ανησυχεί για την αγωνιστική φόρμα της ομάδας του και με δηλώσεις στο formula.hu ασκεί πίεση στη Red Bull Racing.

«Μπορούμε να πούμε πως αυτή είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, όμως ποτέ δεν θέλω να σκέφτομαι κάτι τέτοιο. Όταν είσαι μια ομάδα που κερδίζει πρέπει να πιέζεις όλο και πιο σκληρά. Αυτή πρέπει να είναι η νοοτροπία μας. Έτσι πρέπει να γίνεται. Οι ομάδες που μας κυνηγάνε έχουν τη δίψα, την επιθυμία να μας κερδίσουν και έχουν κάνει καλή δουλειά και πλέον είναι στο χέρι μας να αντιδράσουμε», δήλωσε ο Ολλανδός.

