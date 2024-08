Πέρα από το υγιές βαθμολογικό προβάδισμα που έχει με 10 αγώνες για το τέλος της χρονιάς, ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής έχει ακόμα έναν «άσσο στο μανίκι του».

Η φετινή αγωνιστική σεζόν της Formula 1 ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τον Μαξ Φερστάπεν, όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής μετράει 7 νίκες σε 14 αγώνες, με τις δύο εξ’ αυτών να έχουν επιτευχθεί στα τελευταία 6 Grand Prix.

Στον αγώνα του Σπα στο Βέλγιο ο Φερστάπεν εκκίνησε από την 11η θέση. Ο λόγος ήταν η αλλαγή κινητήρα εσωτερικής καύσης που έκαναν οι μηχανικοί της Red Bull Racing στην RB20. Ο Ολλανδός ξεπέρασε το όριο που ορίζουν οι κανονισμοί για πρώτη φορά εφέτος, ωστόσο στον αγώνα κατάφερε με την 4η θέση να πάρει ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, όχι μόνο κατάφερε να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες στη βαθμολογία, αλλά αύξησε τη διαφορά από τον 2ο στο πρωτάθλημα, Λάντο Νόρις.

Παρά το γεγονός πως είναι στο όριο εξαρτημάτων στη μονάδα ισχύος του, στη Red Bull Racing πιστεύουν πως μπορούν να βγάλουν την υπόλοιπη σεζόν δίχως άλλη ποινή. Τι ισχύει όμως για τους αντιπάλους του.

Οι βασικοί του αντίπαλοι, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι δεν έχουν φτάσει ακόμη στο όριο χρήσης εξαρτημάτων τους. Αμφότεροι μάλιστα έχουν από έναν φρέσκο κινητήρα ακόμη να φορέσουν στα μονοθέσιά τους, ωστόσο δεν είναι σίγουρο αν θα αποφύγουν ποινή μέχρι το τέλος της σεζόν. Για τη McLaren Racing είναι κρίσιμης σημασίας οι επόμενοι αγώνες, καθώς θέλει να διεκδικήσει και τους δύο φετινούς τίτλους.

Από τους οδηγούς που βρίσκονται στις κορυφαίες ομάδες του grid, μόνο ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari βρίσκεται ήδη στο όριο εξαρτημάτων της μονάδας ισχύος του. Ο Μονεγάσκος δεν αποκλείεται αρκετά σύντομα να πάρει ποινή στη θέση εκκίνησής του.

Όσον αφορά τη Mercedes-AMG, τόσο ο Λιούις Χάμιλτον όσο και ο Τζορτζ Ράσελ δεν κινδυνεύουν προς ώρας, όμως οι ποινές παραμονεύουν. Πέρυσι αμφότεροι πήραν ποινή για αλλαγή μονάδας ισχύος και δεν αποκλείεται αυτό να συμβεί και φέτος.

