Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ του χρόνου θα έχει 14 αγώνες και θα επισκεφθεί νέους προορισμούς.

Οι διοργανωτές του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC) ανακοίνωσαν το αγωνιστικό πρόγραμμα της σεζόν του 2025. Την εππόμενη χρονιά το καλεντάρι του WRC θα είναι μεγαλύτερο από φέτος, καθώς θα περιλαμβάνει 14 αγώνες (από 13) και φυσικά το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Το «Ράλλυ των Θεών», που έχει εξασφαλίσει τη θέση του στο WRC μέχρι το 2027, θα είναι ο 7ος αγώνας του πρωταθλήματος και θα διεξαχθεί στις «παραδοσιακές» ημερομηνίες του, δηλαδή 26-29 Ιουνίου 2025.

