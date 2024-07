Συνειδητοποιημένος ο Μαξ Φερστάπεν σχετικά με τον μέτριο ρυθμό που έχει αυτή την περίοδο η Red Bull Racing στη Formula 1.

Για τέταρτο συνεχόμενο αγώνα ο Μαξ Φερστάπεν δεν κατάφερε να κερδίσει, κάτι που έχει να συμβεί στη Formula 1 από το 2020! Ο 26χρονος Ολλανδός διατηρεί πάντως ένα σημαντικό βαθμολογικό προβάδισμα έναντι του Λάντο Νόρις,

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής εμφανίστηκε ρεαλιστής μετά το Grand Prix Βελγίου, αναγνωρίζοντας ότι ο ρυθμός της Red Bull Racing δεν του επιτρέπει να κερδίζει όταν εκκινεί από το δεύτερο μισό του grid.

«Ο αγώνας δεν ήταν κακός. Ήταν απλά δύσκολο να κάνεις προσπέραση. Στο πρώτο stint έμεινα ευτυχώς μακριά από μπελάδες στους πρώτους γύρους και κατάφερα να μπω σε DRS. Προσπαθήσαμε να πετύχουμε undercut με το πρώτο pit stop, το οποίο το καταφέραμε. Όμως όλα τα μονοθέσια είχαν παραπλήσιο ρυθμό και ήταν δύσκολο να ανέβω στην κατάταξη. Πάντως εκκινώντας από την 11η θέση, κάναμε καλή δουλειά. Αν κοιτάξουμε τη βαθμολογία, ήταν μία θετική ημέρα για μένα. Πάντα βέβαια θέλεις κάτι παραπάνω, όμως με το ρυθμό που έχουμε στους τελευταίους αγώνες δεν είναι ρεαλιστικό να πιστεύουμε ότι από την 11η θέση στην εκκίνηση μπορούμε να κερδίσουμε. Αυτές οι μέρες δυστυχώς έχουν περάσει. Έχουμε πολλά πράγματα να αναλύσουμε κατά την καλοκαιρινή διακοπή και να δούμε αν μπορούμε να βελτιώσουμε το μονοθέσιο, αρχής γενομένης από τον Αύγουστο στην Ολλανδία».

