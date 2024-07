Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής περιμένει σκληρή μάχη στον αγώνα του Σπα έπειτα από μία τρομερή εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές.

Ο Μαξ Φερστάπεν έκανε το καθήκον του το Σάββατο στο Σπα για το Grand Prix Βελγίου της Formula 1. O Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing ήταν ταχύτατος και σημείωσε την καλύτερη επίδοση στο Q3 των κατατακτήριων δοκιμών έχοντας χαώδη διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Ο Φερστάπεν επέλεξε set-up για το μονοθέσιό του το οποίο ήταν ιδανικό για τις βρόχινες συνθήκες του Σαββάτου. Έτσι θα εκκινήσει από την 11η θέση το αυριανό Grand Prix διάρκειας 44 γύρων, όπως ακριβώς έκανε πριν από 12 μήνες.

Max Verstappen goes fastest in qualifying! 👏👏👏



The Dutchman will start Sunday’s race from P11 due to a 10-place grid penalty for an engine change#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/g8kfMXGGRv — Formula 1 (@F1) July 27, 2024

«Ήταν ωραίες κατατακτήριες δοκιμές. Ευτυχώς ο καιρός ήταν καλός, έβρεχε λίγο αλλά μπορέσαμε να κάνουμε καλές κατατακτήριες δοκιμές. Όλα δούλεψαν καλά, με ό,τι σετ ελαστικών βάλαμε κάναμε καλούς χρόνους. Στο Q3 δεν ήξερα αν θα στεγνώσει κι έτσι έσωσα δύο σετ ελαστικών για το Q3. Είμαι πολύ χαρούμενος, το μονοθέσιο δούλεψε πολύ καλά στο βρεγμένο. Έκανα τους χρόνους και προσπάθησα να κάνω καθαρές προσπάθειες. Είναι πάντα δύσκολο στο βρεγμένο να κάνεις καθαρούς γύρους. Αύριο θα είναι μια διαφορετική ημέρα, θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες και λογικά καθόλου βροχή. Όλα θα εξαρτηθούν από τη φθορά των ελαστικών και πρέπει να διασφαλίσουμε πως θα είμαστε καλοί σε αυτό. Ξεκινάω 10 θέσεις πιο πίσω και σήμερα έκανα το καλύτερο που μπορούσα σήμερα. Δεν ξέρω πόσο γρήγοροι θα είμαστε, ελπίζω να μπούμε στη μάχη και να πάμε πολύ μπροστά», ανέφερε αμέσως μετά το τέλος του Q3.

"Shall we call that a pole, kind of?!"



Max was fastest and by some distance 💪#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/BLY2t7eHUB — Formula 1 (@F1) July 27, 2024

Για την προσέγγισή του στον αυριανό αγώνα και το πώς θα διαχειριστεί την εκκίνηση, ο Φερστάπεν είπε: «Ο αγώνας μπορεί να χαθεί στην πρώτη στροφή. Μένει να δούμε τι θα γίνει στην εκκίνηση και μετά να χτίσω τον αγώνα μου από εκεί. Θα είναι μεγάλος αγώνας και επίπονος για τα ελαστικά και πρέπει να τα διαχειριστούμε για να είμαστε ανταγωνιστικοί στον αγώνα».

Όσο για το αποτέλεσμα που περιμένει στο Grand Prix Βελγίου εφόσον όλα πάνε με βάση το πρόγραμμα, ο 25χρονος είπε: «Δεν βάζουμε εύκολα στους εαυτούς μας, ειδικά με τη μάχη στην οποία βρισκόμαστε. Γνωρίζω πως σήμερα ήταν μια φοβερή ημέρα όμως ήταν στο βρεγμένο, πρέπει να είμαστε γρήγοροι και σε στεγνές συνθήκες. Θα είναι μια δύσκολη μάχη και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Ελπίζω να παλέψουμε με τις Ferrari και τις Mercedes και με λίγη τύχη θα κοντράρουμε τις McLaren».

Both bulls qualified in the top 3! 💪



Checo will start in P2 tomorrow and Max in P11. #BelgianGP pic.twitter.com/q9YqWnggnn — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 27, 2024

Το Grand Prix Βελγίου είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 15:30 για να μπείτε σε κλίμα αγώνα.

Ακούστε το νέο podcast του gMotion με τους Στάθη Κοκκορόγιαννη και Κώστα Παστρίμα να αναλύουν τη νίκη της McLaren στο Grand Prix Ουγγαρίας και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τον αγώνα των οδηγών της.

Φωτογραφίες: getty images/Redbullcontentpool.com