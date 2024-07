Το χρηματοδοτικό Skoda Now - Pay later δίνει περίοδο... χάριτος 6 μηνών.

Η Kosmocar – Skoda σε συνεργασία με την VW Financial Services θέτει σε ισχύ το Skoda Now – Pay later. Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες της Skoda να αγοράσουν το νέο τους αυτοκίνητο σήμερα και να ξεκινήσουν να το αποπληρώνουν το 2025, καθώς δίνεται περίοδος χάριτος 6 μηνών για την καταβολή της πρώτης δόσης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ισχύει για παραγγελίες που θα κατατεθούν έως τις 31 Αυγούστου.

Περισσότερες πληροφορίες για την απόκτηση των μοντέλων Skoda και του χρηματοδοτικού προγράμματος υπάρχουν στο επίσημο site, www.skoda.gr.

Photo Credits: Skoda Auto