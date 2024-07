Με μία διαφορετική εμφάνιση και νέους συμμάχους η Alpine F1 θέλει μια θετική εμφάνιση στο επερχόμενο Grand Prix Βελγίου.

Το καλοκαιρινό διάλειμμα της Formula 1 πλησιάζει και αυτό δίνει την ευκαιρία σε ομάδες και οδηγούς να κάνουν ένα πλάνο διακοπών. Αυτό όμως δεν ισχύει στην Alpine F1.

Η γαλλική ομάδα, η οποία ετοιμάζεται να αλλάξει δομικά και μάλιστα σύντομα, ζήτησε τη βοήθεια δύο ανθρώπων για να γίνουν οι ήρωές της. Αυτοί είναι οι Ράιν Ρέινολντς και Χιου Τζάκμαν, οι οποίοι αποδέχθηκαν την πρόσκληση της Alpine υπό έναν όρο: να αλλάξει χρώματα η A524.

Στο επερχόμενο Grand Prix Βελγίου η Alpine Racing θα αγωνιστεί με ένα κόκκινο/μαύρο μονοθέσιο, με το μπλε να εξαφανίζεται ολοκληρωτικά. Πρόκειται για μία προωθητική ενέργεια για την ταινία Deadpool & Wolverine της Marvel που προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες.

BWT Alpine F1 Team 🤝 Deadpool & Wolverine



Introducing our exclusive livery for the #BelgianGP pic.twitter.com/3GDJvrIPXT