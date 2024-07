To ατύχημα των Μάουρο Μίλε και Λούκα Μπελτράμε ευτυχώς δεν είχε συνέπειες για την υγεία τους.

Έξοδο με πολλά χιλιόμετρα είχαν οι Μάουρο Μίλε και Λούκα Μπελτράμε στο Ράλλυ Λετονίας. Το πλήρωμα των Ιταλών είχε ατύχημα στην 12η ειδική διαδρομή του αγώνα, όταν το Skoda Fabia RS βγήκε εκτός δρόμου και έκανε πολλές τούμπες. Ευτυχώς η κορυφαία παθητική ασφάλεια που παρέχουν τα αυτοκίνητα του WRC επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά.

Όπως φαίνεται στο ακόλουθο βίντεο, οδηγός και συνοδηγός βγήκαν αμέσως από το αυτοκίνητο χωρίς βοήθεια, προς ανακούφιση των θεατών.

