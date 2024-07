Ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής έχει προβάδισμα 15,7 δευτερολέπτων έναντι του Λετονού Μαρτίνς Σεσκς.

Σε μάχη ανάμεσα σε δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα των τελευταίων ετών του WRC, εξελίσσεται το Ράλλυ Λετονίας. Μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στην Πολωνία, ο Μαρτίνς Σεσκς δίνει και πάλι εντυπωσιακά δείγματα ταχύτητας στον αγώνα της πατρίδας του, αν και άπειρος στο κορυφαίο επίπεδο των ράλλυ.

O 24χρονος Λετονός κέρδισε τις δύο πρώτες του ειδικές διαδρομές σε αγώνα του WRC, σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο στην 3η και την 4η ΕΔ του αγώνα με το υβριδικό Puma Rally1 της M-Sport Ford.

