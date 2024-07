Στη αυστριακή ομάδα ανησυχούν έντονα, καθώς δεν έχουν πια το πλεονέκτημα που απολάμβαναν στην αρχή της χρονιάς.

Με αγωνία αναμένουν το επερχόμενο Grand Prix Ουγγαρίας (19-21 Ιουλίου) στη Red Bull Racing. H αυστριακή ομάδα στους τελευταίους αγώνες της Formula 1 έχει χάσει τον αγώνα των αναβαθμίσεων και ως αποτέλεσμα όχι μόνο δεν έχει αγωνιστικό πλεονέκτημα αλλά έχει πέσει πίσω σε απόδοση έναντι του ανταγωνισμού.

Ενδεικτικά, στους τελευταίους τρεις αγώνες μόνο σε έναν είχε το ταχύτερο μονοθέσιο και πλέον οι McLaren Racing και Mercedes-AMG διεκδικούν νίκες. Η γερμανική ομάδα μάλιστα είναι αυτή που έχει κερδίσει τους δύο τελευταίους αγώνες.

Στην Ουγγαρία οι «ταύροι» αναμένεται να έχουν ένα σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων στο οποίο ποντάρουν πολλά. Ο σύμβουλος της Red Bull σε θέματα F1/Motorsport, Χέλμουτ Μάρκο εξηγεί το γιατί: «Με τη μεσαία γόμα ελαστικών ήμασταν αργοί στο Σίλβερστον, όμως ευτυχώς θα έχουμε αναβαθμίσεις στην Ουγγαρία και ελπίζουμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός. Οι αναβαθμίσεις πρέπει να δουλέψουν, πλέον είμαστε η τρίτη ταχύτερη δύναμη στην F1. H Ferrari είναι πλέον εκτός παιχνιδιού. Πρέπει όλα να ταιριάξουν τέλεια για να κερδίσουμε. Δεν πρέπει να κάνουμε ούτε το παραμικρό λάθος πλέον».

