H αμερικανική ομάδα επιβεβαίωσε πως θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τη Ferrari και στην επόμενη γενιά τεχνικών κανονισμών της Formula 1.

Από την πρώτη ημέρα παρουσίας της στη Formula 1 πίσω στο 2016, η ομάδα της Haas συνεργάζεται με τη Scuderia Ferrari. H αμερικανική ομάδα έχει τεχνική συνεργασία με την ιταλική ομάδα και χρησιμοποιεί τόσο τις μονάδες ισχύος της όσο και τα κιβώτιά της.

Η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρονιά καθώς οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους σε τεχνικό επίπεδο μέχρι το 2028. Μέχρι τώρα η Haas έχει συμμετάσχει σε 178 αγώνες στη Formula 1 και όλοι είναι με κινητήρες της Ferrari.

Οι σχέση των δύο πλευρών είναι ακόμη πιο ισχυρή. Η Haas έχει τις εγκαταστάσεις της στο Μαρανέλο, δίπλα από το εργοστάσιο της Ferrari, ενώ το μονοθέσιό της περνάει από την αεροσήραγγα των Ιταλών.

Ο επικεφαλής της Haas F1, Αγιάο Κομάτσου, ανέφερε σχετικά με την ανανέωση της συνεργασίας της ομάδας του με τη Ferrari: «Είμαι ενθουσιασμένος που επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με τη Scuderia Ferrari μέχρι το 2028. Ως οργανισμός έχουμε αγωνιστεί μόνο με μονάδες ισχύος της Ferrari και το να έχουμε αυτή τη σταθερότητα στο επόμενο σετ κανονισμών κινητήρων είναι βασικό μέρος της η ανανέωση αυτή. Η σχέση με τη Scuderia Ferrari ήταν πάντα ξεχωριστή για εμάς. Είμαι χαρούμενος που έχουμε τώρα περισσότερες σεζόν μπροστά και οι ευχαριστίες μου απευθύνονται στον Φρεντ Βασέρ και πολλούς άλλους στη Scuderia Ferrari που συνεχίζουν να δείχνουν πίστη στο έργο μας. Αυτή η ανακοίνωση είναι απλώς ένα άλλο παράδειγμα της μακροπρόθεσμης φιλοδοξίας της MoneyGram Haas F1 Team».

