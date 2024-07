H παρουσία της Red Bull Racing στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Γκούντγουντ κορυφώθηκε με την συνύπαρξη του Μαξ με την RΒ16Β.

H Red Bull Racing γιόρτασε στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Γκούντγουντ τις 20 σεζόν στη Formula 1. Η αυστριακή ομάδα αποκάλυψε μάλιστα το πρώτο της hypercar, την RB17 που σχεδίασε ο Άντριαν Νιούι. Μόλις 50 αυτοκίνητα θα κατασκευαστούν, με το κόστος καθενός στα 6 εκατ. ευρώ!

Οι Μαξ Φερστάπεν, Σέρχιο Πέρεζ και Ντάνιελ Ρικάρντο βρέθηκαν στο Γκούντγουντ και οδήγησαν μονοθέσια της Red Bull Racing. Μάλιστα ο 26χρονος Ολλανδός οδήγησε στην ανάβαση την RB16B, το μονοθέσιο με το οποίο κατέκτησε τον πρώτο από τους τρεις τίτλους του στη Formula 1, το 2021.

There we have it folks. Max Verstappen @Max33Verstappen flying up the #FOS Hill in the RB16B. #RedBullRacing pic.twitter.com/bTwLtQlGDP