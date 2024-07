O «γκουρού» της αεροδυναμικής δεν έχει αποφασίσει το μέλλον του και σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο δύο ομάδες έχουν μείνει στο… παιχνίδι απόκτησής του.

Όταν ανακοινώθηκε πως ο Άντριαν Νιούι θα αποχωρήσει από τη Red Bull Racing έπειτα από 18 σεζόν γεμάτες επιτυχίες, προκλήθηκε αναταραχή στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αμέσως κυκλοφόρησαν φήμες πως ο Βρετανός έχει επιλέξει τον επόμενο σταθμό του και αυτός είναι η Scuderia Ferrari.

Ωστόσο σύμφωνα με το ιταλικό motorsport, ο Νιούι δεν είναι πλέον στο προσκήνιο για τη θέση στην ιταλική ομάδα. Όπως αναφέρεται, ο επικεφαλής των Ιταλών, Φρεντ Βασέρ, δεν θέλει να αναλωθεί στη μάχη απόκτησης του Νιούι, καθώς έχει άλλες προτεραιότητες.

BREAKING: Red Bull confirm Adrian Newey will leave the team in early 2025#F1 pic.twitter.com/x0IEZfzYNg