Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Σίλβερστον για το δωδέκατο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Λίγες στιγμές απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας. Ο δωδέκατος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου μας έδωσαν μια ιδέα του τι να περιμένουμε σήμερα. Όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά στο Σίλβερστον, με τον καιρό να «παίζει» τα δικά του παιχνίδια.

Από θέση ισχύος στο σημερινό αγώνα θα εκκινήσει ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. O Βρετανός πήρε μια φανταστική pole position το Σάββατο, δεύτερη φετινή και έχει τον πρώτο λόγο σήμερα. Δίπλα του θα έχει τον teammate του, Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος θέλει όσο τίποτα να ανέβει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου. Πίσω τους θα είναι οι Λάντο Νόρις και Μαξ Φερστάπεν και αμφότεροι θέλουν όσο τίποτα να χαλάσουν το… πάρτι των δύο Mercedes.

