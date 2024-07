H αρνητική πορεία των τελευταίων μηνών συνεχίζεται για τον Σαρλ Λεκλέρ και τη Scuderia Ferrari στη Formula 1.

Αρνητική τροπή πήραν οι κατατακτήριες δοκιμές στο Σίλβερστον για τον Σαρλ Λεκλέρ. Με την πίστα να στεγνώνει μετά από μία σύντομη βροχή, η Scuderia Ferrari και ο Μονεγάσκος δεν κατάφεραν να σημειώσουν το γύρο που θα τους έφερνε στο Q3 των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix Μ. Βρετανίας.

