Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG F1 ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1, στη βρεγμένη πίστα του Σίλβερστον πριν τη μάχη της pole position.

Η δεύτερη ημέρα από τις τρεις του Grand Prix Μ. Βρετανίας ξεκίνησε πολύ διαφορετικά από τη χθεσινή. Η βροχή έκανε την εμφάνισή της στην πίστα του Σίλβερστον και αυτό άλλαξε τα δεδομένα τόσο για τους οδηγούς όσο και για τις ομάδες. Με τις συνθήκες να είναι διαφορετικές το Σάββατο το πρωί, υπήρξε παράλληλα μεταβολή στη δυναμική των ομάδων.

Ταχύτερος του FP3 ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. O Βρετανός οδηγός με τα ενδιάμεσα ελαστικά σημείωσε το 1:37,529 και ήταν μόλις 35 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Λιούις Χάμιλτον. Η W15 έδειξε πολύ δυνατή στο βρεγμένο οδόστρωμα του Σίλβερστον και σε περίπτωση που παραμείνουν έτσι οι συνθήκες δεν αποκλείεται οι δύο οδηγοί της Mercedes να παλέψουν για την pole position.

Στην 3η θέση της κατάταξης βρέθηκε ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, o οποίος ήταν μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή. Ο νεαρός Βρετανός ήταν αυτός που είχε πάρει την sprint pole στην Κίνα πριν από μερικούς μήνες. Στην 4η θέση ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari, ο οποίος ήταν 0,6 δλ πιο αργός από τον Ράσελ.

How wet is it out there?



Enough for Max to do an impromptu 360° 😵#F1 #BritishGP pic.twitter.com/L3VRHHDiqC