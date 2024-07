Η αγωνιστική δράση στον κόσμο του MotoGP επιστρέφει, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε δύο τροχούς να επισκέπτεται τη Γερμανία και την πίστα του Σάχσενρινγκ.

Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα στον κόσμο του MotoGP. Λίγες ημέρες μετά τον αγώνα στην Ολλανδία, το κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς ετοιμάζεται για το Grand Prix Γερμανίας το τριήμερο 5-7 Ιουλίου στην πίστα του Σάχσενρινγκ. Πρόκειται για τον ένατο αγώνα στη φετινή αγωνιστική σεζόν.

Η πίστα έκανε ντεμπούτο στο MotoGP το 1998 και από το 2001 απέκτησε τη μορφή με την οποία τη γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Η διαδρομή έχει μήκος 3,67 χιλιόμετρα και αποτελείται από 13 στροφές, δέκα αριστερές και μόλις τρεις δεξιές. Πρόκειται για μια πολύ διαφορετική πίστα από το Άσεν, με τις απαιτήσεις για αναβάτες και μοτοσικλέτες να είναι διαφορετικές. Ο Αγώνας Σπριντ θα έχει διάρκεια 15 γύρους, ενώ το GP της Κυριακής θα έχει διάρκεια 30 γύρους.

The Sachsenring awaits! 🙌 Are you ready for some #MotoGP action this weekend?! 👊✊ #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/vl0logjBtJ

Τις περισσότερες νίκες στο Σάχσενρινγκ έχει κατακτήσει ο Μαρκ Μάρκεθ με 8 στο σύνολο. Νικητής στον αγώνα του 2023 ήταν ο Χόρχε Μαρτίν. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Μάρκεθ με στο 1:21,228.

Ο Πέκο Μπανάια κυριάρχησε στον αγώνα του Άσεν κερδίζοντας τόσο το σπριντ όσο και το Grand Prix. Ο Ιταλός είναι πλέον σε απόσταση βολής από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Χόρχε Μαρτίν, με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι 10 βαθμοί. Οι δύο αναβάτες θα είναι τα φαβορί και αυτό το τριήμερο, ωστόσο δεν πρέπει να αποκλείσουμε από την «εξίσωση» τον πολυνίκη στο Σάχσερινγκ, Μαρκ Μάρκεθ.

Turning up the heat in the ring before the summer break 🔥



Brace yourselves for some back-to-back action as we're off to Germany! Who will prevail? 🤩#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/AvHRyZGzrK