O πόλεμος προπαγάνδας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ενέπλεξε το νέο hypercar της Bugatti, την εντυπωσιακή Tourbillon.

Στις 20 Ιουνίου η Bugatti αποκάλυψε το αυτοκίνητο που διαδέχεται τη Chiron. Η Tourbillon διαθέτει υβριδική τεχνολογία, συνδυάζοντας έναν V16 κινητήρα βενζίνης με μπαταρία και ηλεκτροκινητήρες, για συνδυαστική ισχύ 1.800 ίππων!

Το κόστος της πλησιάζει (ή και ξεπερνάει ανάλογα με τα έξτρα) τα 4 εκατ. ευρώ, ποσό που θα δώσουν μόλις 250 άτομα, καθώς σε αυτό τον αριθμό θα περιοριστεί η παραγωγή της.

Τις προηγούμενες μέρες κυκλοφόρησαν στα social media φήμες ότι ένας από τους πρώτους που παρήγγειλαν την Tourbillon είναι ο Ολένα Ζελένσκα, σύζυγός του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Μάλιστα δημοσιεύτηκε το σχετικό έγγραφο της παραγγελίας, με τελική τιμή στα 4.462.400 ευρώ! Στα post εμφανιζόταν ένας «υπάλληλος» αντιπροσωπείας της Bugatti, ο οποίος επιβεβαίωνε την παραγγελία του γαλλικού hypercar από την Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας.

🇺🇦🇫🇷🤯While Ukrainians are sent to die in a senseless conflict, Olena Zelenska splurges on a €4.5 million Bugatti Turbillon during a Paris visit. The decadence amidst devastation is unfathomable.



An insider from Bugatti's Paris dealership disclosed that a private presentation… pic.twitter.com/r1EK6IaHZn