Θετική εμφάνιση για μία ακόμη περίοδο κατατακτήριων δοκιμών για τη Mercedes-AMG, η οποία κατέλαβε τις θέσεις 3 και 5. Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο ταχύτερος οδηγός και πάλι, όμως η διαφορά του από τον poleman Μαξ Φερστάπεν ήταν στο μισό δευτερόλεπτο.

Μιλώντας στον Τζόλιον Πάλμερ μετά το τέλος του Q3, o Ράσελ μίλησε για τη δυναμική της W15 στην παρούσα φάση του πρωταθλήματος: «Έχω φοβερή αίσθηση από το μονοθέσιο αυτή την περίοδο. Η ομάδα έχει δουλέψει πολύ σκληρά για τις αναβαθμίσεις. Παλεύουμε με τη Ferrari, είμαστε λίγο πίσω από τη McLaren και η Red Bull με τον Μαξ πετάνε».

