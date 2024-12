Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μας έχει χαρίσει ανεπανάληπτες στιγμές στην καριέρα του και τώρα μαθαίνουμε την ιστορία πίσω από μία εμφάνιση από… άλλο πλανήτη.

Ο Λιούις Χάμιλτον έγραψε πολλά κεφάλαια στην ιστορία της Formula 1 με τη Mercedes και στα 12 χρόνια που ήταν στη γερμανική ομάδα δημιούργησε αναμνήσεις που θα μείνουν χαραγμένες για πάντα στη μνήμη μας. Ο Βρετανός κατέκτησε 6 παγκόσμιους τίτλους και κατάφερε να γίνει ο πιο επιτυχημένος οδηγός στην ιστορία του σπορ.

Πλέον ο 39χρονος αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Μπράκλεϊ και οι αναφορές από τα στελέχη της προς το πρόσωπό του είναι συνεχή. Ο επικεφαλής και CEO της Mercedes-AMG F1, Τότο Βολφ, μιλώντας στο Channel4, αναφέρθηκε σε ένα συναισθηματικά έντονο τριήμερο που έζησε το 2018 στο οποί ο Χάμιλτον μας χάρισε έναν από τους καλύτερους γύρους pole position στην ιστορία του σπορ.

