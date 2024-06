Η αγωνιστική δράση στον κόσμο του MotoGP επιστρέφει, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε δύο τροχούς να επισκέπτεται την Ολλανδία και την πίστα του Άσεν.

Η αγωνιστική δράση επιστρέφει στον κόσμο του MotoGP. Έπειτα από διακοπή τριών εβδομάδων, το κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς ετοιμάζεται για το Grand Prix Ολλανδίας το τριήμερο 28-30 Ιουνίου στην πίστα του Άσεν. Πρόκειται για τον όγδοο αγώνα στη φετινή αγωνιστική σεζόν.

Η διαδρομή του Άσεν είναι η μοναδική που βρίσκεται στο πρόγραμμα της κορυφαίας κατηγορίας παγκοσμίου πρωταθλήματος δύο τροχών από το 1949. Έχει μήκος 4,5 χιλιόμετρα και αποτελείται από 18 στροφές, έξι αριστερές και δώδεκα δεξιές. Πρόκειται για μία πίστα που προσφέρει πολλές ευκαιρίες για προσπέρασμα, με τους αναβάτες να κινούνται με πολύ υψηλές ταχύτητες στο μεγαλύτερο μέρος του γύρου. Το Σάββατο στον Αγώνα Σπριντ οι αναβάτες θα διανύσουν 13 γύρους. Την Κυριακή στο Grand Prix οι αναβάτες θα διανύσουν 26 γύρους.

Τις περισσότερες νίκες στο Άσεν τις έχει ο Ανχέλ Νιέτο με 15 συνολικά. Νικητής το 2023 ήταν ο Πέκο Μπανάια, ενώ το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Αλέιξ Εσπαργκαρό με το 1:32,500.

Ο Πέκο Μπανάια ήταν ο αναβάτης που κέρδισε στον αγώνα του Μουτζέλο και μείωσε στους 18 βαθμούς τη διαφορά του από τον Χόρχε Μαρτίν στο πρωτάθλημα. Ο Ιταλός είναι σε εξαιρετική φόρμα και θέλει να πλησιάσει τον Ισπανό ακόμη περισσότερο. Από κοντά είναι και ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος παρά το γεγονός πως δεν έχει κερδίσει αγώνα στο 2024, είναι 35 βαθμούς μακριά από την κορυφή.

Η τηλεοπτική μετάδοση του Grand Prix Ολλανδίας για το MotoGP θα γίνει από την CosmoteTV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του όγδοου αγώνα της φετινής σεζόν στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα MotoGP Grand Prix Ολλανδίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 28 Ιουνίου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 29 Ιουνίου

11:10-11:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00-17:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 30 Ιουνίου

11:40-11:50 – Warm-Up

15:00 – Αγώνας

