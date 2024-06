Στη βρετανική ομάδα πιστεύουν πως τίποτα δεν έχει ακόμη τελειώσει αναφορικά με τους φετινούς τίτλους στη Formula 1 και πρέπει να εκμεταλλευτούν τη δυναμική τους.

Η McLaren Racing είναι η ομάδα που αμφισβητεί περισσότερο από κάθε άλλη την κυριαρχία της Red Bull Racing φέτος. Μπορεί να μετράει μία νίκη έναντι επτά των «ταύρων» και δύο της Scuderia Ferrari, όμως σε απόλυτο ρυθμό η MCL38 είναι ένα πολύ ισχυρό μονοθέσιο.

Η μάχη είναι ανοικτή τόσο στο πρωτάθλημα οδηγών όσο και στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Με 14 αγώνες για το τέλος του φετινού πρωταθλήματος, o CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν πιστεύει πως η ομάδα του πρέπει να εκμεταλλευτεί ένα σημαντικό παράγοντα στο φετινό πρωτάθλημα.

Not long before we're lining up on the grid again. 🏁#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/YXo6iTQs6k