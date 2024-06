O οδηγός της Mercedes AMG F1 δεν χάρηκε όμως για πολύ, διότι τον πέρασε ο Φερστάπεν στον 3ο γύρο.

Εκπληκτική εκκίνηση από τον Τζορτζ Ράσελ στο Grand Prix Ισπανίας, καθώς από 4ος βρέθηκε στην 1η θέση. Ο νεαρός Βρετανός πέρασε τους Νόρις, Φερστάπεν και Χάμιλτον από την εξωτερική της στροφής 1.

Όμως δύο γύρους αργότερα, ο Μαξ Φερστάπεν τον πέρασε και τέθηκε επικεφαλής του αγώνα στη Βαρκελώνη.

LAP 3/66



VERSTAPPEN TAKES THE LEAD!



The Red Bull almost mimics Russell's first lap heroics to seize the upper hand!#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/lL2PRvnRmO