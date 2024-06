Το e-building βρίσκεται στο Μαρανέλο και θα φιλοξενήσει - μεταξύ άλλων - τη γραμμή παραγωγής της πρώτης ηλεκτρικής Ferrari.

Παρουσία του Προέδρου της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, έγιναν στο Μαρανέλο τα εγκαίνια του e-building της Ferrari. Πρόκειται για το νέο εργοστάσιο της εμβληματικής μάρκας, στο οποίο θα κατασκευάζονται μοντέλα με κάθε είδους σύστημα κίνησης, από συμβατικά με κινητήρα εσωτερικής καύσης, έως υβριδικά και το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό.

Τον Ματαρέλα υποδέχτηκαν στο Μαρανέλο ο Πρόεδρος της Ferrari Τζον Έλκαν (εγγονός του Τζιάνι Ανιέλι), ο Αντιπρόεδρος Πιέρο Φεράρι (γιος του Έντσο Φεράρι) και ο CEO της ιταλικής εταιρείας, Μπενεντέτο Βίνια.

Πλέον όλη η γκάμα της Ferrari θα κατασκευάζεται κάτω από την ίδια στέγη, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και περιορίζοντας τα κόστη. Εκεί θα κατασκευάζονται επίσης οι ηλεκτροκινητήρες και οι μπαταρίες υψηλής τάσης. Μέρος της απαιτούμενης ενέργειας προέρχεται από περισσότερα από 3.000 ηλιακά πάνελ, τα οποία βρίσκονται στην οροφή του κτιρίου και παράγουν 1,3 MW.

An exclusive glance at Ferrari’s new e-building.



Designed by Mario Cucinella Architects, chosen for their commitment to sustainability, it prioritises energy efficiency and people’s wellbeing.



Because people, as always, are at the centre of our mission.#Maranello #Ferrari pic.twitter.com/PH5x0kFZYb