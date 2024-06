Δείτε τον τρομερό γύρο με τον οποίο ο Κέβιν Έστρε χάρισε στην Porsche την πρώτη της pole position στο Λε Μαν μετά από 9 χρόνια.

H μάχη της pole position για τις 24 Ώρες Λε Μαν αποδείχθηκε ανατρεπτική. Η Porsche Penske Motorsport ήταν αυτή που «χτύπησε» στο τέλος και σημείωσε τον ταχύτερο γύρο και στέρησε από την Cadillac ένα ιστορικό 1-2. Αυτή ήταν η πρώτη pole position για την Penske στην ιστορία της στο Λε Μαν και πρώτη για την Porsche μετά το 2015 όταν αγωνίζονταν στην LMP1.

𝐼𝘵 𝘸𝑎𝘴𝑛’𝑡 𝑎 𝑑𝘳𝑒𝘢𝑚 : here is the hyperpole celebration!#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/dUBcMmCbmy