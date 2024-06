Μπορεί στο Μόντρεαλ του Καναδά ο Μαξ Φερστάπεν να έχασε στην... ισοβαθμία την pole position, όμως δεν απογοητεύτηκε.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Καναδά δημιούργησαν κάτι που συνέβη μόλις για δεύτερη φορά στην 75χρονη ιστορία της Formula 1. Οι δύο πρώτοι οδηγοί σημείωσαν ακριβώς τον ίδιο χρόνο και η pole position κατέληξε σε αυτόν που τον είχε... γράψει νωρίτερα.

Δείτε πότε ξανά η pole position κρίθηκε στην... ισοβαθμία

Από την πρώτη θέση του grid θα εκκινήσει στις 9 το βράδυ της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG F1, όμως ο Μαξ Φερστάπεν δεν είναι απογοητευμένος. «Συμβαίνουν αυτά. Είχαμε μία καλή περίοδο κατατακτήριων δοκιμών, γενικά το τριήμερο είχαμε ορισμένες δυσκολίες. Πάντως την... αγοράζω τη δεύτερη θέση. Οι διαφορές ήταν ελάχιστες στο τέλος, κάτι που αναμένεται να κάνει συναρπαστικό τον αγώνα. Ένιωθα καλά και στο Μονακό, απλά δεν μας ταίριαζε η πίστα. Και σε αυτό το τριήμερο δεν βελτιωθήκαμε αρκετά ενόψει των κατατακτήριων δοκιμών. Θα είναι ένας ενδιαφέρον αγώνας με βάση και την απόδοση των ελαστικών αλλά και τον καιρό με τη βροχή να έρχεται και να φεύγει».

Σχετικά με το πώς θα προσεγγίσει την εκκίνηση, αν θα επιτεθεί αμέσως ή θα κάνει παιχνίδι αναμονής, ο παγκόσμιος πρωταθλητής ανέφερε: «Δεν το ξέρω, θα το σκεφτούμε. Δεν είναι κάτι που με αγχώνει».

