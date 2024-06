H εταιρεία UP.FIT μετέτρεψε το ηλεκτρικό pick up σε περιπολικό και δέχεται παραγγελίες από τις αστυνομικές αρχές στις ΗΠΑ.

Το Tesla Cybertruck σε... νέες περιπέτειες. Το ηλεκτρικό pick up που έχει διχάσει το κοινό στις ΗΠΑ λόγω προβλημάτων στο λογισμικό αλλά και την ασφάλεια που παρέχει, πλέον έγινε και περιπολικό.

Η εταιρεία UP.FIT που ειδικεύεται στην μετατροπή μοντέλων της Tesla για εταιρική χρήση, παρουσίασε το περιπολικό Cybetruck. Εξοπλισμένο με ειδικά φώτα, σειρήνα, ασύρματο και υπολογιστή για σύνδεση με τη βάση δεδομένων των αρχών, το ηλεκτρικό pick up μπορεί να μετατραπεί σε αρκετές εκδοχές, όπως όχημα μεταφοράς κρατουμένων, σκύλων Κ9 ή ειδικού οπλισμού.

Η UP.FIT δέχεται ήδη παραγγελίες και δηλώνει ότι οι πρώτες παραδόσεις θα γίνουν εντός του 2024.

Cybertruck goes @UpfitTesla Introducing worlds first Police Cybertruck ready for Patrol use now from here to Mars! Police CT IRL pic.twitter.com/Jyb9CQjh24