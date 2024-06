Ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ.

H δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Καναδά, τον ένατο αγώνα της Formula 1 στο 2024, με το FP2 διάρκειας 60 λεπτών. Ο καιρός αποφάσισε να «παίξει» τα δικά του παιχνίδια, με τη βροχή να κάνει και πάλι την εμφάνισή της, επηρεάζοντας το πρόγραμμα των ομάδων. Παρά τις κακές συνθήκες, κατάφεραν να συλλέξουν δεδομένα υπό στεγνές συνθήκες.

Ταχύτερος οδηγός στο FP2 ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin. O Ισπανός οδηγός με τη μαλακή γόμα ελαστικών και την κατάλληλη χρονικά στιγμή σημείωσε το 1:15,810 που του έδωσε την 1η θέση στη διαδικασία. Αυτός ήταν ο ταχύτερος χρόνος της ημέρας. Στη 2η θέση ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, με τον Βρετανό να είναι 0,463 δευτερόλεπτα μακριά από τον Αλόνσο. Στην 3η θέση ήταν ο Λανς Στρολ με τη δεύτερη AMR24, δείχνοντας θετικά δείγματα δυναμικής του πράσινου μονοθεσίου στο σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ.

Στην 4η θέση ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, o οποίος σημείωσε την ταχύτερη επίδοσή του με τη μεσαία γόμα ελαστικών. Πέμπτος ήταν ο Ντάνιελ Ρικάρντο της RB, o οποίος πήρε την πρώτη του νίκη σε αυτή τη διαδρομή πριν από 10 χρόνια. Ο Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas ήταν 6ος μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός ήταν καθοδόν για τον ταχύτερο χρόνο της διαδικασίας, ωστόσο βρήκε κίνηση στην τελευταία στροφή κι εγκατέλειψε την προσπάθειά του.

Ο Γιούικι Τσουνόντα ήταν στην 8η θέση ενώ την πρώτη 10άδα συμλήρωσαν οι Άλεξ Άλμπον με Williams και Σέρχιο Πέρεζ με Red Bull.

Σοβαρά προβλήματα στο FP2 αντιμετώπισε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής επέστρεψε στο γκαράζ της ομάδας του με καπνούς να βγαίνουν από το πίσω μέρος της RB20. Η αυστριακή ομάδα επιβεβαίωσε πως το πρόβλημα ήταν στο σύστημα ERS (υβριδικό σύστημα). H RBR τοποθέτησε πριν από το FP1 ολοκαίνουργια μονάδα ισχύος και στα δύο της μονοθέσια και το πρόβλημα στον Φερστάπεν σίγουρα την προβληματίζει.

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 19:30 με το FP3, την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών πριν τη μάχη της pole position.

Αποτελέσματα FP2 GP Καναδά

Φωτογραφίες: Aston Martin media