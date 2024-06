Απίστευτες εικόνες από το paddock του σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ στον Καναδά, λίγο πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση της Formula 1 για το Grand Prix Καναδά.

Με περίπου μία ώρα να απομένει για την έναρξη της πρώτης περιόδου ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Grand Prix Καναδά, άρχισε να πέφτει χαλάζι στην πίστα. Οι ουρανοί «άνοιξαν» πάνω από το σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ και η ένταση της χαλαζόπτωσης ήταν έντονη και εξέπληξε όσους ήταν στο paddock.

Η πρόγνωση για την ημέρα έκανε λόγο για βροχή τις μεσημβρινές ώρες, ωστόσο κανένας δεν περίμενε να πέσει όχι βροχή, αλλά χαλάζι με τέτοια ένταση. Μάλιστα, έγινε αναφορά από τον Κρις Μέντλαντ στο X πως ο Λιούις Χάμιλτον πρότεινε στον αναπληρωματικό οδηγό της Mercedes-AMG, Φρεντ Βέστι, να πάρει τη θέση του στο FP1.

Lewis and George amazed by the hail 😂

Apparently Lewis told Fred Vesti he can replace him in FP1. 😆😆



📷 @tgruener pic.twitter.com/DBcVHC9q7C — deni (@fiagirly) June 7, 2024

Οι εικόνες στα παρακάτω βίντεο μιλάνε από μόνες τους για το τι συμβαίνει ακριβώς στην πίστα.

Νωρίτερα οι τοπικές αρχές εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία προειδοποιούν όσους βρίσκονται στην περιοχή του Μόντρεαλ για ισχυρές καταιγίδες και κεραυνούς, ώστε να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Σε περίπτωση που δούμε κεραυνούς να πέφτουν στην περιοχή, δίπλα ή και μέσα στην πίστα δεν αποκλείεται να επηρεαστεί η αγωνιστική δράση της ημέρας, καθώς η ασφάλεια όλων των ανθρώπων προέχει.

Το FP1 είναι προγραμματισμένο για τις 20:30 ώρα Ελλάδος ενώ τα μεσάνυχτα είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το FP2.

Φωτογραφίες: Albert Fabrega/X