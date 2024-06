Στην αυστριακή ομάδα πιστεύουν πως ο λόγος που έχασαν το αγωνιστικό τους πλεονέκτημα στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 είναι λόγω αντιγραφής λύσεων από αντιπάλους της.

Από την πρώτη σεζόν της τωρινής γενιάς τεχνικών κανονισμών της Formula 1, η Red Bull Racing έχει καταφέρει να δημιουργήσει τα ταχύτερα μονοθέσια. Ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε με άνεση το πρωτάθλημα τόσο το 2022 όσο και το 2023 θέτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Ωστόσο στο φετινό πρωτάθλημα η εικόνα του ανταγωνισμού έχει αλλάξει. Οι McLaren Racing και Scuderia Ferrari έχουν πλησιάσει σημαντικά τους «ταύρους» οι οποίοι δεν απολαμβάνουν τα ίδια επίπεδα κυριαρχίας με τα προηγούμενα χρόνια.

Ο ρυθμός εξέλιξης των αντιπάλων της Red Bull έχει φέρει την αυστριακή ομάδα σε μία πολύ δύσκολη θέση και πλέον δίνει μάχη για να κρατηθεί στην κορυφή. Ο Μαξ Φερστάπεν έχει κερδίσει τους 5 από τους 8 αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα στο 2024. Ωστόσο έχει μόλις μία νίκη στα τελευταία τρία Grand Prix και αυτό σίγουρα του δημιουργεί προβληματισμό.

The fight for the drivers' championship is heating up once more 🌶️



Who takes the crown in 2024? 🏆#F1 pic.twitter.com/o2DLk6xj7R