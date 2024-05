Σαν Σήμερα: Το παρθενικό Ράλλυ Ακρόπολις και το παρκάρισμα του Σουμάχερ στο Μονακό (vid)

Ο κόσμος της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος ιστορίες και γεγονότα που γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στα βιβλία: κάθε ημέρα αποτελεί αφορμή να θυμηθούμε και να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα.

Πολύ σημαντική ημέρα η σημερινή για τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και το λόγος θα διαβάσετε πιο κάτω. Στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζουμε σε ρυθμούς Μονακό, ενώ και ο ελληνικός μηχανοκίνητος αθλητισμός γιορτάζει και έχει σοβαρό λόγο.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 27/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1923, ολοκληρώθηκε ο πρώτος 24ωρος αγώνας στο Λε Μαν της Γαλλίας στα χρονικά των αγώνων ταχύτητας, με τους Αντρέ Λαγκάς και Ρενέ Λεονάρ να αναδεικνύονται νικητές οδηγώντας ένα αυτοκίνητο της Chenard-Walcker. Το γαλλικό δίδυμο ολοκλήρωσε τον μαραθώνιο στην θρυλική πίστα του Σαρτ με μέση ωριαία ταχύτητα άνω των 90 χλμ/ώρα.

Σαν σήμερα, επίσης το 1973, ολοκληρώθηκε για πρώτη φορά το περιβόητο Ράλλυ Ακρόπολις στα πλαίσια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC). Νικητής αναδείχθηκε ο Γάλλος Ζαν-Λουκ Τεριέ, οδηγώντας μια Alpine-Renault A110. Ξεπέρασε το Fiat Abarth 124 του Ράουνο Άλτονεν, καθώς και την έτερη Alpine του Ζαν-Πιέρ Νικολά. Μόλις 11 αυτοκίνητα τερμάτισαν στο event, με την κορυφαία ελληνική συμμετοχή να σημειώνεται στην 9η θέση δια χειρός Ιωάννη Ψύχα και Ανδρέα Παπατριανταφύλλου, με μία Toyota Corolla.

Σαν σήμερα το 1979, ο Τζόντι Σέκτερ εκκίνησε από την pole position στο GP Μονακό και κυριάρχησε κατά κράτος κατακτώντας τη νίκη. Ο Νοτιοαφρικανός οδηγός της Ferrari πλαισιώθηκε στο βάθρο από τον Κλέι Ρεγκατσόνι της Williams που έκανε έναν φοβερό αγώνα από την 16η θέση, καθώς και τον Κάρλος Ρόιτμαν της Lotus. Ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν ο τελευταίος για τον αείμνηστο Τζέιμς Χαντ στην F1.

Σαν σήμερα το 1990, ο αείμνηστος Άιρτον Σένα θριάμβευσε στους δρόμους του Πριγκιπάτου του Μονακό για τέταρτη φορά, κερδίζοντας τον αγώνα παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε με τον κινητήρα του στους τελευταίους γύρους. Ο πολλά υποσχόμενος Ζαν Αλεζί πραγματοποίησε ακόμα μια εντυπωσιακή εμφάνιση με την Tyrrell, εκκινώντας τρίτος και τερματίζοντας ελάχιστα πίσω από τον Σένα στη δεύτερη θέση ύστερα από την εγκατάλειψη του Αλέν Προστ. Το βάθρο «έκλεισε» ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ.

Σαν σήμερα το 2001, η Scuderia Ferrari έκανε το 1-2 στο GP Μονακό με τον Μίκαελ Σουμάχερ να κατακτά την πέμπτη του νίκη στους δρόμους του Πριγκιπάτου. Ο Ρούμπενς Μπαρικέλο τερμάτισε ακριβώς πίσω του, ενώ ο Έντι Ιρβάιν κατέγραψε το πρώτο βάθρο της Jaguar στην F1 με την τρίτη του θέση.

Σαν σήμερα το 2006, οι κατατακτήριες δοκιμές για το GP Μονακό στιγματίστηκαν από την απερίσκεπτη τακτική του Μίκαελ Σουμάχερ να «παρκάρει» το μονοθέσιό του στην στροφή της Ρασκάς. Ο Γερμανός οδηγός της Ferrari βρισκόταν σε θέση ισχύος για την pole position, αλλά ο τελικός του γύρος δεν είχε εξελιχθεί το ίδιο καλά όσο αυτός του Φερνάντο Αλόνσο που βρισκόταν λίγο πιο πίσω. Έτσι, αποφάσισε να προσποιηθεί υπερστροφή στη Ρασκάς και ουσιαστικά σταμάτησε στη μέση της πίστας, αποτρέποντας τον Ισπανό της Renault να βελτιώσει την προσπάθειά του. Ύστερα από την οξύτατη κριτική πολλών επωνύμων και μη του σπορ, οι χρόνοι του Σουμάχερ διαγράφτηκαν και ο Γερμανός εκκίνησε την επόμενη μέρα από το pit-lane.

Σαν σήμερα το 2007, ο Φερνάντο Αλόνσο κυριάρχησε από την pole position στο GP Μονακό και ξεπέρασε τον νεαρό rookie Λιούις Χάμιλτον, καθώς και τον Φελίπε Μάσα. Μπορεί η McLaren να μην είχε αντίπαλο σε εκείνο το τριήμερο, αλλά η κατάσταση μέσα στην ομάδα άρχισε δυσχεραίνει όταν οι δύο οδηγοί δέχτηκαν έμμεσα team orders με την πρόφαση να διαφυλάξουν το 1-2 της ομάδας και να μην μονομαχήσουν.

Σαν σήμερα το 2012, ο Μαρκ Ουέμπερ επικράτησε στο GP Μονακό και έγινε ο έκτος διαφορετικός νικητής στους πρώτους έξι αγώνες της σεζόν, κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί στην ιστορία της F1. Ο Αυστραλός της Red Bull Racing πλαισιώθηκε στο βάθρο από τους Νίκο Ρόσμπεργκ και Φερνάντο Αλόνσο, σε έναν αγώνα όπου οι πρώτοι έξι της κατάταξης τερμάτισαν με διαφορά μόλις 6 δευτερολέπτων, στην προσπάθειά τους να κάνουν συντήρηση στα ελαστικά τους. Το μεγάλο στιγμιότυπο του αγωνιστικού τριημέρου ήταν η απροσδόκητη pole position που είχε κατακτήσει ο Μίκαελ Σουμάχερ με την Mercedes. Ωστόσο, ο Γερμανός θρύλος έπρεπε να εκκινήσει από την 6η θέση λόγω μιας ποινής που «κουβαλούσε» από το GP Ισπανίας.

Σαν σήμερα το 2018, ο Ντάνιελ Ρικάρντο «πήρε το αίμα του πίσω» για το λάθος της Red Bull Racing που του στέρησε τη νίκη το 2016 και κατέκτησε το GP Μονακό. Μάλιστα, ο Αυστραλός χρειάστηκε να διαχειριστεί ένα πρόβλημα στο σύστημα ανάκτησης ενέργειας και οδήγησε για πάρα πολλούς γύρους με λιγότερη ισχύ στον κινητήρα του. Τελικά όχι μόνο κράτησε πίσω του τον Σεμπάστιαν Φέτελ, αλλά μπόρεσε να χτίσει και μια ασφαλή διαφορά ώστε να μην απειληθεί στο τέλος του αγώνα. Ο Λιούις Χάμιλτον ολοκλήρωσε το βάθρο των νικητών.

