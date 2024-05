O Ισπανός οδηγός της Scuderia Ferrari αναφέρθηκε στο στόχο που έχει η ομάδα του για τον αυριανό αγώνα στο Πριγκιπάτο του Μονακό.

Με εξαιρετικό τρόπο εξελίχθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μονακό για τη Scuderia Ferrari. O Σαρλ Λεκλέρ πήρε την πρώτη του φετινή pole position, βάζοντας τέλος στο σερί του Μαξ Φερστάπεν, ενώ ο Κάρλος Σάινθ ήταν στην 3η θέση.

Ο 29χρονος Ισπανός ήταν εκτός ρυθμού όλο το αγωνιστικό τριήμερο όμως τη στιγμή που έπρεπε έκανε το γύρο που χρειαζόταν και πήρε ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Μετά το τέλος του Q3 o Σάινθ εστίασε στο γεγονός πως έλυσε τα προβλήματά του μετά από μία δύσκολη Παρασκευή στο Μονακό.

«Όλο το τριήμερο δυσκολεύομαι με την αυτοπεποίθησή μου και την αίσθηση του μονοθεσίου. Έκανα μεγάλες βελτιώσεις σήμερα. Συνολικά το να είμαι 3ος είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν είμαι συνολικά πολύ χαρούμενος γιατί θα μπορούσα να μάχομαι για την pole position. H αλήθεια είναι πως ο Σαρλ κάνει φανταστική δουλειά, το μονοθέσιο λειτουργεί πολύ καλά όλο το τριήμερο και αυτός κατάφερε να αντλήσει το μέγιστο. Είμαι χαρούμενος για εκείνον», είπε ο Ισπανός.

What a Quali from our boys!!! 👏#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/QwFWWuCDBy