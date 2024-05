O Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Πριγκιπάτο του Μονακό.

Η τελευταία ευκαιρία των οδηγών να βρουν επιπλέον απόδοση και να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους ήταν το FP3 του Grand Prix Μονακό. Η μάχη της pole position για τον όγδοο φετινό αγώνα της Formula 1 αναμένεται με αγωνία καθώς η θέση εκκίνησης στο Πριγκιπάτο παίζει περισσότερο από κάθε άλλη διαδρομή του έτους.

Ταχύτερος μετά και το FP3 διάρκειας 60 λεπτών ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος με τη μαλακή γόμα ελαστικών είναι τρομερά γρήγορος και σημείωσε το 1:11,369 και πήρε την 1η θέση στη διαδικασία. Δεύτερος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος ήταν 0,197 δευτερόλεπτα πίσω από τον Λεκλέρ, με τον Ολλανδό να πιέζει στο όριο. Το θετικό για τους «ταύρους» είναι πως βελτιώθηκαν σε σχέση με την Παρασκευή.

Millimeters between Leclerc and the barriers 🤯 #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/deyiUbj5sL

Στην 3η θέση βρέθηκε ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG. O Βρετανός συνεχίζει να βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και σίγουρα θα είναι ένας από τους πρωταγωνιστές των κατατακτήριων δοκιμών. Στην 4η θέση ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι, με τη McLaren Racing να προβληματίζει, καθώς υπολείπεται μισό δευτερόλεπτο από τη Scuderia Ferrari.

Ο Σέρχιο Πέρεζ πήρε την 5η θέση μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ με τη δεύτερη W15. Έβδομος ήταν ο Κάρλος Σάινθ που ψάχνει ακόμα να δει που χάνει σε σχέση με τον Λεκλέρ, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Λάντο Νόρις με McLaren, Γιούικι Τσουνόντα με RB και Φερνάντο Αλόνσο με Aston Martin.

Η διαδικασία διεκόπη μετά από μόλις 14 λεπτά λόγω κόκκινης σημαίας που προκάλεσε ο Βάλτερι Μπότας. Ο Φινλανδός της Sauber έσπασε την εμπρός δεξιά ανάρτησή του μετά το δεύτερο σικέιν της πισίνας και σταμάτησε λίγα μέτρα μετά.

🔴 RED FLAG 🔴



Bottas has hit the barriers breaking his front right suspension#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/Pc00WMsdJJ