Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP Στην πίστα της Καταλονίας.

Η αγωνιστική δράση στο Grand Prix Καταλονίας, τον έκτο αγώνα του MotoGP στο 2024, ξεκίνησε στη συννεφιασμένη πίστα της Βαρκελώνης με το FP1. Ομάδες και αναβάτες ακολούθησαν το πρόγραμμα δοκιμών τους με στόχο να κάνουν όσο πιο γρήγορες γίνεται τις μοτοσικλέτες τους.

Ταχύτερος αναβάτης μετά τη 45λεπτη περίοδο του FP1 ήταν ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing. O Ισπανός οδηγός στο τέλος της διαδικασίας σημείωσε το 1:39,579 και πήρε την 1η θέση από τον Μαρκ Μάρκεθ της Gresini Ducati. H μεταξύ τους διαφορά ήταν στα 0,292 δευτερόλεπτα. Στην 3η θέση ήταν ο Μπραντ Μπίντερ της ΚΤΜ, ο οποίος ξεκίνησε καλά το αγωνιστικό τριήμερο σε αντίθεση με τον προηγούμενο αγώνα στο Λε Μαν.

Ακολούθησε ο εντυπωσιακός rookie, Πέδρο Ακόστα, ο οποίος άφησε πίσω του τον Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia. Οι πέντε πρώτοι αναβάτες είχαν διαφορά μικρότερη από μισό δευτερόλεπτο.

Ο Άλεξ Μάρκεθ ήταν 6ος ενώ η τελευταία Ducati της 10άδας ήταν ο Πέκο Μπανάια στην 7η θέση. Ακολούθησαν οι Αογκούστο Φερνάντεθ, Τζακ Μίλερ και Ραούλ Φερνάντεθ. Μετά το FP1 οι πρώτοι 16 αναβάτες είχαν διαφορά μικρότερη του ενός δευτερολέπτου.

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τη ωριαία περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Πρόκειται για μία σημαντική διαδικασία η οποία θα κρίνει ποιοι αναβάτες θα πάρουν μέρος στα Q1 και Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

Αποτελέσματα FP1 GP Καταλονίας

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com