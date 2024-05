Ένα test drive σε κάποιο από τα μοντέλα της νεοεμφανιζόμενης BYD σε στέλνει στον τελικό του UEFA EURO 2024.

Η BYD (Build Your Dreams), ο κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας παγκοσμίως και επίσημος χορηγός του UEFA EURO 2024 δίνει την ευκαιρία στο κοινό να λάβει μέρος στο διαγωνισμό «Drive your way to Euro» και να διεκδικήσει δύο διπλά εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό με όλα τα έξοδα πληρωμένα!

BYD και UEFA υποστηρίζουν τον υγιή ανταγωνισμό, τον αθλητισμό και τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση και εξέλιξη. Με αυτές τις αξίες η χορηγία της BYD εναρμονίζεται με τη βούληση της UEFA να διοργανώσει ένα φιλικό προς το περιβάλλον ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, συνδυάζοντας τον ενθουσιασμό για το ποδόσφαιρο με την αφοσίωση στην περιβαλλοντική ευθύνη, συμβάλλοντας σε ένα πιο πράσινο και πιο οικολογικό γεγονός, που θα πραγματοποιηθεί στα γήπεδα της Γερμανίας από τις 14 Ιουνίου έως τις 14 Ιουλίου.

Για το διάστημα από 15 Μαΐου έως 8 Ιουνίου όσοι ενδιαφερόμενοι πραγματοποιήσουν Test Drive του μικρομεσαίου compact SUV ATTO 3 ή του πολυτελούς SEAL σε μία από τις εκθέσεις BYD Σφακιανάκης, σε Λεωφόρο Κηφισίας 57, Μαρούσι ή στη Λεωφόρο Αθηνών 173, στον Κηφισό, συμμετέχουν στην κλήρωση!

Για διευκόλυνση των συμμετεχόντων, έχει διαμορφωθεί ειδική ενότητα στον ιστότοπο της εταιρείας, όπου οι χρήστες μπορούν να ενημερωθούν για το διαγωνισμό και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση του test drive ανάλογα τη διαθεσιμότητά τους.

Κάντε κλικ εδώ για να μεταφερθείτε στον ιστότοπο του διαγωνισμού της BYD.

BYD, the global leader in NEV sales, embarked on an exhilarating journey with the BYD SEAL and BYD DOLPHIN, exploring iconic landmarks and BYD stores throughout Germany alongside the EURO 2024 trophy. 🇩🇪📍#BYD #BuildYourDreams #EURO2024 pic.twitter.com/ZYNObI48GI