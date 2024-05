H Formula 1 επιστρέφει στην Εμίλια-Ρομάνια, μετά την περσινή ματαίωση του Grand Prix λόγω των πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή.

Η σεζόν της Formula 1 συνεχίζεται το τριήμερο 17-19 Μαΐου με το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια και την πίστα της Ίμολα. Ο αγώνας δε διεξήχθη πριν από 12 μήνες, καθώς η επαρχία της Ιταλίας είχε πληγεί από πλημμύρες και οι αρχές είχαν αφιερώσει όλες τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση των καταστροφών.

Μπροστά στο φανατικό κοινό της, τους τιφόζι, η Scuderia Ferrari θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει προχωρήσει σε μία σειρά από βελτιώσεις στο μονοθέσιό της, ώστε ο Σαρλ Λεκλέρ και ο Κάρλος Σάινθ να διεκδικήσουν τη νίκη από τους αντιπάλους της. O 26χρονος Μονεγάσκος έστειλε μήνυμα στους φίλους της Ferrari, ανυπομονώντας - όπως αναφέρει - να νιώσει τη στήριξή τους.

We can’t wait to see all the Tifosi in Imola this week! 🫶#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/SRK92KG9Cz