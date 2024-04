O 25χρονος έγινε ο πρώτος Κινέζος οδηγός της Formula 1 που αγωνίζεται στο Grand Prix της χώρας του.

Μπορεί να μην κατάφερε να μπει στη βαθμολογούμενη δεκάδα, όμως ο Γκουάνγιου Ζου έδωσε ωραίες μάχες στην πίστα της Σανγκάης και έδωσε αφορμή σε χιλιάδες συμπατριώτες του στις κερκίδες να πανηγυρίσουν. Ο οδηγός της Sauber έγινε ο πρώτος Κινέζος που έλαβε μέρος στο GP Κίνας.

Αφού πέρασε τη γραμμή του τερματισμού, ο Ζου δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του αλλά και τα δάκρυά του.

An emotional end to his first home race @ZhouGuanyu24 pays tribute to the Chinese fans 😊#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/0dHSvrPcE0